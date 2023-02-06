В разведке рассказали о трех возможных направлениях наступления оккупантов

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали три направления, на которых может произойти новое наступление оккупантов. В частности, речь идет о Донбассе, Луганщине и Запорожье.

По данным разведки, российские войска могут наступать именно по этим направлениям. Об этом сообщили на сайте ГУР.

"Мы определили, что наступления войск рф могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом в Херсонской области и в Крыму войска рф будут вести оборону", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские власти планируют провести мобилизацию и привлечь от 300 до 500 тысяч человек для обеспечения наступлений. Речь идет о возможных операциях на востоке и юге весной и летом 2023 года.

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Для этого оккупантам понадобится провести новую волну мобилизации, продолжительностью до двух месяцев. Впрочем, реализация этого плана зависит от оснащения российских резервистов.

Также на сроки будет влиять уровень, качество и темп поступления в Украину военной поддержки от западных союзников.

В разведке отметили, что приказ о мобилизации 500 тысяч призывников на россии прибавляется к 300 тысячам мобилизованных оккупантов в октябре 2022 года.

"Это еще один очевидный признак того, что путинский кремль не намерен прекращать войну", – добавили в ГУР.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В свою очередь заместитель главы Минобороны Анна Маляр прокомментировала боевую ситуацию на востоке Украины. По ее словам, российские оккупанты не покидают попыток прорвать украинскую оборону.

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