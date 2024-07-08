В результате повторного российского удара поврежден медицинский центр в Днепровском районе столицы: есть погибшие и раненые

В понедельник, 8 июля, российские оккупанты нанесли повторный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет в Днепровском районе повреждено здание медицинского центра.

По предварительным данным, погибли четыре человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщили в КМВА и ГСЧС.

"В результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. Предварительно, 4 погибших, еще 3 травмированы. Частичное разрушение здания. Продолжается разбор завалов и поиск людей", – отметили в администрации.

Читайте также: россия повторно атаковала Украину крылатыми ракетами и "Кинжалами": в Киеве сильно повреждена детская больница и здания в шести районах

Информация о последствиях уточняется. На месте работают спасатели. В ГСЧС отмечают, что медцентр был поврежден вследствие повторного удара россиян.

Впоследствии Офис генерального прокурора сообщил, что известно о 7 погибших и 3 раненых.

В свою очередь медицинский центр Adonis сообщил, что отделение временно не работает из-за значительных разрушений.

"Сегодня утром наш филиал ADONIS (г. Левобережная) потерпел поражение в результате попадания беспилотного летательного аппарата. Отделение временно не работает из-за значительных разрушений, возникших вследствие вражеских обстрелов. Сейчас у нас нет подтвержденной информации о жертвах, но все службы работают над тем, чтобы оказать необходимую помощь и поддержку. Наш контакт-центр активно переносит визиты пациентов в другие филиалы и предоставляет всю необходимую информацию. информации", – отметила команда.

Российский удар по Киеву 8 июля. Источник: ГСЧС Российский удар по Киеву 8 июля. Источник: ГСЧС

Напомним, ночью 8 июля 2024 года враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!