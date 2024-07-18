В россии горит одно из самых предприятий по производству военной техники (видео)

Как сообщают в ГУ МЧС россии по Свердловской области, горела кровля отдельного здания на территории завода. Площадь пожара составила 420 квадратных метров.
"Светится кровля пустого цеха на площади 300 квадратных метров. В цехе велись сварочные работы. Трое работников эвакуировались самостоятельно, больше в помещении людей не было", — сообщили в МЧС.
Предварительно никто не пострадал. Возгорание было локализовано и ликвидировано. На месте происшествия работало 37 спасателей и 14 единиц спецтехники.
По информации пресс-службы "Уралтрансмаша", пожар возник во время демонтажных работ на территории старых складских помещений. Площадь вспышки составляла менее 200 квадратных метров.
"Завод продолжает производственный процесс в штатном режиме", — отметили в пресс-службе.
Справочно: Уральский завод транспортного машиностроения (Уралмаш или Уралтрансмаш) выпускает военную технику и трамвайные вагоны, станки-качалки, железнодорожную продукцию. Это единственное предприятие на россии, производящее самоходные артиллерийские установки.