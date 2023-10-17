Сегодня утром, 17 октября, украинское шоу-бизнесовое сообщество потеряло одного из своих величайших представителей. В 5:40 утра скончался бывший участник КВН, известный телеведущий и бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо. Артисту было всего 54 года.

Об этом печальном событии OBOZREVATEL узнал от пресс-службы артиста, подтвердившей эту новость. Ранее российские СМИ распространили слухи о смерти Сергея Сивохи, но эти информационные сообщения были недостоверными и мало манипулятивными.

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Сергей Сивохо скончался в Германии. Важно отметить, что это трагическое событие произошло не в оккупированном Донецке, как пытались распространить пропагандисты. Смерть Сергея Сивохи – большая потеря для украинского шоу-бизнеса, и его память останется в сердцах поклонников.

Сначала информацию о смерти актера и телеведущего распространила Анна Ревякина, член "Союза писателей ДНР" и так называемой общественной палаты российской федерации. Эта новость быстро получила широкую огласку в российских СМИ и пропагандистских каналах в Telegram.

Даже украинский телеведущий Алексей Суханов выразил соболезнования из-за смерти Сивохи в своем Instagram.

Однако вскоре сама Ревякина опровергла информацию, заявив, что Сергей Сивоха жив, но его состояние крайне тяжелое. Она сообщила, что врачи рассматривают возможность отключения его от системы жизнеобеспечения и предлагают родным попрощаться с ним, поскольку он находится в состоянии сепсиса, вызвавшего полиорганную недостаточность.

Напомним, в швейцарской Колони продают дом, в котором проживала российская спортсменка Алина Кабаева. Его оценили в 75 миллионов швейцарских франков (около $75,5 млн).

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