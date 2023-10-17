На росії запустили новину про смерть Сергія Сивохо: де зараз шоумен

Вночі у вівторок, 17 жовтня, російські ЗМІ поширили інформацію про смерть українського телеведучого, колишнього гравця КВК і ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивохи. Цю новину надали пропагандистські джерела, стверджуючи, що він помер у тимчасово окупованому Донецьку на 55-му році свого життя.

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Про це пише OBOZREVATEL. Спочатку інформацію про смерть актора та телеведучого поширила Ганна Ревякіна, членка "Союзу письменників ДНР" і так званої громадської палати російської федерації. Ця новина швидко отримала широкий розголос в російських ЗМІ та пропагандистських каналах в Telegram.

Навіть український телеведучий Олексій Суханов висловив співчуття через смерть Сивохи у своєму Instagram.

Проте, незабаром сама Ревякіна спростувала інформацію, заявивши, що Сергій Сивоха живий, але його стан є вкрай тяжким. Вона повідомила, що лікарі розглядають можливість відключення його від системи життєзабезпечення та пропонують рідним попрощатися з ним, оскільки він перебуває у стані сепсису, що спричинив поліорганну недостатність.

Деякі інформаційні ресурси в мережі також надали інформацію про стан Сергія Сивохи, посилаючись на його родичів і підтверджуючи, що він живий, але важкохворий.

Нагадаємо, у швейцарській Колоньї продають будинок, у якому проживала російська спортсменка Аліна Кабаєва. Його оцінили у 75 мільйонів швейцарських франків (приблизно $75,5 млн).

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