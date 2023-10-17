В россии запустили новость о смерти Сергея Сивохо: где сейчас шоумен

Ночью во вторник, 17 октября, российские СМИ распространили информацию о смерти украинского телеведущего, бывшего игрока КВН и эксрадника секретаря СНБО Сергея Сивохи. Эту новость предоставили пропагандистские источники, утверждая, что он умер во временно оккупированном Донецке на 55-м году своей жизни.

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Об этом пишет OBOZREVATEL. Сначала информацию о смерти актера и телеведущего распространила Анна Ревякина, член "Союза писателей ДНР" и так называемой общественной палаты российской федерации. Эта новость быстро получила широкую огласку в российских СМИ и пропагандистских каналах в Telegram.

Даже украинский телеведущий Алексей Суханов выразил соболезнования из-за смерти Сивохи в своем Instagram.

Однако вскоре сама Ревякина опровергла информацию, заявив, что Сергей Сивоха жив, но его состояние крайне тяжелое. Она сообщила, что врачи рассматривают возможность отключения его от системы жизнеобеспечения и предлагают родным попрощаться с ним, поскольку он находится в состоянии сепсиса, вызвавшего полиорганную недостаточность.

Некоторые информационные ресурсы в сети также предоставили информацию о состоянии Сергея Сивохи, ссылаясь на его родственников и подтверждая, что он жив, но тяжелоболен.

Напомним, в швейцарской Колони продают дом, в котором проживала российская спортсменка Алина Кабаева. Его оценили в 75 миллионов швейцарских франков (около $75,5 млн).

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