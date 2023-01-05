В российском Санкт-Петербурге горит завод "Беларусь МТЗ": есть погибшие (фото, видео)

Пожар в Санкт-Петербурге на заводе Беларусь МТЗ

В российском городе Санкт-Петербург произошел пожар на территории производственного помещения завода "Беларусь МТЗ". Огонь распространился более чем на 400 квадратов.

Пока что известно о двух погибших. Видео с пожаром появилось в сети.

Инцидент произошел 5 января 2023 года на территории производственных цехов компании "Беларусь МТЗ". Утром столб контрастного дыма был виден над Пулковским шоссе.

Сообщается, что пожар охватил 420 квадратных метров здания, имеющего несколько этажей. Десяткам спасателей удалось локализовать место возгорания.

К моменту возгорания в здании находились люди. На месте пожара обнаружили уже два тела.

На сайте завода указывается, что "Беларусь-МТЗ" осуществляет продажу тракторной, сельскохозяйственной, коммунальной, строительно-дорожной техники. Главными поставщиками являются белорусские и российские предприятия, среди которых "Минский тракторный завод", "Сальсксельмаш", "Орелстроймаш", "Мордовагромаш", "САРМАТ".

Напомним, что в лагере российских мобилизованных произошел пожар. О ее причинах и наличии пострадавших не сообщается. "Горячий" инцидент произошел с оккупантами из российского города Томска.

Кроме этого, в российском Курске местные жители сообщили о новых порциях "хлопка". Это произошло в районе военного аэродрома, где базируются истребители. Взрывы произошли в ночь на 25 декабря, около трех часов.

В российской Чувашии произошел взрыв на газопроводе между деревней Калинино и селом Ямбахтино Вурнарского района. По этому магистральному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород поставляют продукты нефтепереработки в Европу из Западной Сибири через Украину.

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