В российском Воронеже введен режим ЧС: беспилотники атаковали военный аэродром (видео)

В ночь на 16 января в российском городе Воронеж (708 км от Киева) раздалось до 20 взрывов. Местные сообщали, что над городом системы ПВО сбивали неизвестные беспилотники, целью которых был военный аэродром Балтимор.

Мэр города Вадим Кстенин объявил в Воронеже режим чрезвычайной ситуации "для оперативности принятия решений".

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Известно, что одна из сбитых дронов попала в жилой дом. В домах рядом выбило стекла. Жители дома, в который попал "сбитый БПЛА", эвакуированы, их временно разместили в близлежащей школе.

По данным российского Минобороны, в период с 01:50 до 02:50 16 января над Воронежем были сбиты "три украинских беспилотника".

Спецслужбы россии рассматривают несколько вариантов целей атаки беспилотников: кроме аэродрома "Балтимор", который находится в 4,5 км от места падения, это могло быть авиационное предприятие, расположенное в 3,5 км от дома по улице Белинского.

Также целью БПЛА могло быть здание УФСБ по области, расположенное всего в 300 метрах от места взрыва.

Напомним, в начале января одна из запущенных по Украине ракет упала на территории России.

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