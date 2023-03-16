В Ростове горит здание управления ФСБ слышны взрывы (видео)

В четверг, 16 марта, в Ростове-на-Дону на России произошел пожар в здании Пограничной службы ФСБ. Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что пожар разгорелся в здании по адресу проспект Сиверса, 20/2, где находится пожарное управление ФСБ в Ростовской области.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв в составе пограничного управления. Как сообщают местные жители, перед пожаром был слышен взрыв.

В пресс-службе ГУ МЧС в Ростовской области сообщили, что на место пожара выехали подразделения. Один человек погиб, двое пострадали при пожаре, сообщили экстренные службы. В сети уже появились видео этого инцидента.

Напомним, в начале года стало известно о пожаре в лагере для мобилизованных в Томске. Тогда по версии СМИ главной причиной был саботаж.

Также известно о пожаре на одном из военных объектов Белгородской области. Отмечалось, что в городе были слышны взрывы от боеприпасов.

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