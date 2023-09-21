В Ровенской области следствие ракетного удара есть попадание в энергетическую инфраструктуру, СТО, сгоревшие авто (видео)

Российская армия утром 21 сентября нанесла ракетный удар по Ровно, в городе прогремели три взрыва. После этого в части города исчезло электроснабжение и централизованная подача воды.

Об этом сообщает начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Мэр Ровно Александр Третяк отметил, что враг готовится к уничтожению энергетической инфраструктуры накануне отопительного сезона. Таким образом, ищет слабые места, истощает ПВО.

"Как и прогнозировал ранее, зима будет сложной и со многими вызовами. Воздушная тревога продолжается, вероятна вторая волна ракет и БПЛА. Берегите себя", – написал Третяк.

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По словам Коваля, этой ночью Ровенщина потерпела несколько ракетных ударов. Попадания пришлись в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре. В частности, пострадали СТО и 5 автомобилей, находившихся на ее территории. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Напомним, в Черкассах в результате ракетного удара повреждена гостиница.

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