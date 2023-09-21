На Рівенщині наслідок ракетного удару є влучання в енергетичну інфраструктуру, СТО, згоріли авто (відео)

Російська армія вранці 21 вересня завдала ракетного удару по Рівному, у місті пролунали три вибухи. Після цього у частині міста зникло електропостачання та централізована подача води.

Про це повідомляє начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Мер Рівного Олександр Третяк зазначив, що ворог готується до знищення енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Таким чином шукає слабкі місця, виснажує ППО.

"Як і прогнозував раніше, зима буде складною та з багатьма викликами. Повітряна тривога продовжується, ймовірна друга хвиля ракет та БПЛА. Бережіть себе", – написав Третяк.

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За словами Коваля, цієї ночі Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Влучання прийшлися в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Зокрема, постраждало СТО і 5 автівок, які перебували на її території. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, у Черкасах внаслідок ракетного удару пошкоджено готель.

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