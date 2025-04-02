В Сенате США представили законопроект по новым санкциям против России
В США сенаторы представили законопроект о новых санкциях против России из-за отказа Кремля от мирного соглашения. Среди предложенных мер — 500% пошлины на товары из стран, покупающих российскую нефть и газ.
Об этом пишет The Washington Times. Документ инициировали сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Демократическая партия). Законопроект предусматривает санкции против России за отказ от переговоров о мирном урегулировании войны в Украине.
Законопроект поддержали 50 сенаторов поровну от обеих партий, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке инициативы.
"В Сенате США царит единство в том, что Россия является агрессором, и эта война должна быть прекращена, а агрессия Путина сдержанна", - говорится в совместном заявлении сенаторов.
Законопроект предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, поддерживающих ее агрессию в Украине.
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Санкции вступят в силу, если мирные переговоры сорвутся или если достигнутое соглашение нарушит Россия. Одной из мер является введение 500% пошлины на товары из стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие ресурсы.
"Мы надеемся, что в 2025 году администрация президента Трампа достигнет того, чего не удалось раньше: прекратит российскую агрессию против Украины и обеспечит сохранение свободной и демократической Украины".
Эти санкции готовы к реализации и обладают поддержкой обеих партий, а также обеих палат Конгресса, если законопроект будет вынесен на голосование".
Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.
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