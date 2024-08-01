В сеть слили финал сериала 'Дом дракона 2': появились кадры последних эпизодов сериала

За пять дней до официальной премьеры финального эпизода второго сезона "Дом дракона", назначенной на 4 августа, в сети появились спойлеры. Пользователи соцсетей рассекретили финал сезона.

Как стало известно из сообщений Variety, пользователи TikTok опубликовали около 30 минут отснятых кадров из восьмой серии. Неизвестный автор разместил 14 видео, которые успели набрать десятки тысяч просмотров, прежде чем аккаунт был заблокирован.

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Умерить распространение утечки не удалось. Ролики быстро разошлись по другим социальным сетям, в частности X (бывший Twitter) и Reddit. Это означает, что большое количество пользователей уже знакомо с ключевыми моментами финала.

HBO и Max пока не комментируют ситуацию подробно. Однако стоит отметить, что это не первый случай утечки эпизодов сериалов вселенной "Игры престолов". В октябре прошлого года подобный инцидент произошел с финалом первого сезона "Дома Дракона". Тогда компания обвинила в этом одного из партнеров по дистрибьюции контента.

Проблема утечек является хронической для франшизы "Игры престолов". В течение всех восьми сезонов основного сериала в сети неоднократно появлялись спойлеры. Больше всего неприятностей доставил финальный сезон, несколько эпизодов которого были доступны на нелегальных сайтах официальной премьере.

"Дом Дракона" является приквелом "Игры престолов", основанным на романе Джорджа Р.Р. Мартина "Пламя и Кровь". Сериал рассказывает о разворачивающейся за 200 лет до событий основной истории гражданской войне. Несмотря на вызовы, связанные с утечками, Дом Дракона уже продлен на третий сезон, а в 2025 году ожидается выход нового спин-оффа.

Ранее мы сообщали, что трилогия о "Властелине колец" получит продолжение.

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