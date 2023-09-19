В сети показали эффектное уничтожение САУ 2С1 "Гвоздика" окупантов на Запорожском направлении (видео)
В сети показали видео, на котором украинские бойцы уничтожают российскую военную технику окупантов. В этот раз сюжет отличается одной интересной деталью.
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Этот инцидент произошел в районе населённого пункта Новопрокоповка на Запорожском направлении в населенном пункте Новопрокоповка. Украинские разработчики дронов из компании "Эскадрон" успешно провели серию испытаний дронов-камикадзе под названием ZUGZWANG.
Целью этих испытаний было уничтожение самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гвоздика", принадлежавшей к составу 503 гвардейского мотострелкового полка.
Испытания оказались действительно взрывными и продемонстрировали успешность новых дронов-камикадзе в поражении целей.
Напомним, украинские бойцы 17 сентября объявили о деоккупации населённого пункта Клищиевка в Донецкой области.
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