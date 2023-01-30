В сети показали эффектное видео ночной работы ракетного комплекса "Точка-У"

В сети показали видео работы тактического ракетного комплекса "Точка-У". Оккупанты уничтожаются и днем, и ночью.

Ролик опубликовали в Telegram-канале "Оперативний ЗСУ". На кадрах виден запуск ракет под известную украинскую песню.

Основные характеристики "Точки-У"

"Точка" – советский тактический (дивизионный) ракетный комплекс, базирующийся на полноприводном плавучем шасси БАЗ с формулой 6х6. Ракета комплекса имеет боеголовку массой 482 кг и могла оснащаться различными типами боевой части, включая ядерную. Дальность полета ракеты 15-70 км.

Модернизированный ракетный комплекс получил наименование 9К79-1 "Точка-У", его начали использовать с 1989 года. Ее дальность составляет 120 км.

В состав ракетного комплекса входят:

ракета 9М79 (для комплекса "Точка-У" – 9М79М) с разными типами боевых частей;

пусковая установка 9П129 (9П129-1М);

транспортно-зарядная машина 9Т218;

транспортная машина 9Т238;

автоматизированная контрольно-испытательная машина 9В819-1;

машина технического обслуживания 9В844;

комплект арсенального оборудования 9Ф370-1.

Применение "Точки-У" во время российско-украинской войны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину комплексы "Точка-У" используют обе стороны.

Несмотря на официальное снятие комплекса с вооружения российской армии, существуют многочисленные доказательства того, что его вернули со складов во время эскалации агрессии против Украины в полномасштабную войну.

По расчетам Defense Express, в России осталось 100-150 самоходных пусковых установок "Точка-У", из них часть уже вернули в действие, и 1000-1500 ракет "Точка-У".

Россия обстреливала из комплексов "Точка-У" не только с оккупированных территорий Украины, но и территории Беларуси. Для опрокидывания пусковых установок комплексов Точка-У в Беларусь российские военные применили транспортные самолеты Ан-124.

Зафиксирован ряд случаев, когда ВСУ успешно применяли "Точку-У" против скопления российских оккупантов.

Напомним, что командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис предупреждает о намерениях России осуществить повторное наступление. По его словам, оккупанты захотят воспользоваться "окном возможностей".

Военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз по развитию войны в Украине. По его мнению, в скором времени у кафиров не останется сил и боеприпасов.

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