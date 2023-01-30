'Даже слепому видно': литовский генерал прогнозирует новую волну наступления оккупантов

Командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис предупреждает о намерениях россии осуществить повторное наступление. По его словам, оккупанты захотят воспользоваться "окном возможностей".

Речь идет о времени до того, как Украина получит тяжелую бронетехнику от западных партнеров. Об этом Рупшис сказал в интервью Guildhall.

Генерал-лейтенант отметил, что россия перешла к тотальной войне, поэтому сейчас ключевую роль играет материальное обеспечение и логистика. Именно поэтому Западу нужно понять неизбежность военной поддержки Украины.

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"Сейчас даже слепому видно, что они готовятся к следующей волне наступления. И остановиться или изменить замысел они, возможно, могут только при условии, что увидят, что Украина имеет достаточное количество оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава", – подчеркнул он.

Рупшис указал, что именно тяжелая бронетехника сыграет важную роль во время войны. Именно поэтому оккупанты понимают, что не совершив наступление сейчас, в конце весны для них уже будет поздно.

"Я вам скажу, что внутри НАТО, на уровне моих коллег тридцати Главнокомандующих есть единое мнение. Ваша война – это наша война, мы должны поддержать Украину всеми доступными средствами", – добавил литовский генерал.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз по развитию войны в Украине. По его мнению, в скором времени у оккупантов не останется сил и боеприпасов.

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