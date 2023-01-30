'Навіть сліпому видно': литовський генерал прогнозує нову хвилю наступу окупантів

Командувач Збройними силами Литви, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис попереджає про наміри росії здійснити повторний наступ. За його словами, окупанти захочуть скористатися "вікном можливостей".

Йдеться про час перед тим, як Україна отримає важку бронетехніку від західних партнерів. Про це Рупшис сказав у інтерв'ю Guildhall.

Генерал-лейтенант зазначив, що росія перейшла до тотальної війни, тому зараз ключову роль відіграє матеріальне забезпечення та логістика. Саме тому Заходу потрібно усвідомити неминучість військової підтримки України.

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"Зараз навіть сліпому видно, що вони готуються до наступної хвилі наступу. І зупинитися або змінити задум вони, можливо, можуть тільки за умови, якщо побачать, що Україна має достатню кількість обладнання, амуніції, озброєння і підготовленого особового складу", – наголосив він.

Рупшис вказав, саме важка бронетехніка зіграє важливу роль під час війни. Саме тому окупанти розуміють, що не здійснивши наступ зараз, наприкінці весни для них вже буде пізно.

"Я вам скажу, що всередині НАТО, на рівні моїх колег тридцяти Головнокомандувачів є єдина думка. Ваша війна – це наша війна, ми повинні підтримати Україну всіма доступними засобами", – додав литовський генерал.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан зробив прогноз щодо розвитку війни в Україні. На його думку, незабаром в окупантів не залишиться сил і боєприпасів.

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