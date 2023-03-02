В сети показали эффектную ликвидацию оккупантов прямо на кладбище (видео)

Украинские военные уничтожили двух оккупантов прямо на территории кладбища. Для этого наши защитники пользовались беспилотниками с гранатами.

Ликвидацией русских военных занимались бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Видео опубликовали на канале "Оперативный ВСУ" в Telegram.

"Ликвидация оккупантов прямо на кладбище", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как беспилотник обнаружил двух оккупантов на территории кладбища. Украинский оператор начинает сбрасывать гранаты прямо рядом с российскими военными.

Враги пытались спрятаться между могилами, валялись на земле и закрывали головы руками. Кроме этого оккупанты пытались притвориться мертвыми, вероятно, надеясь, что это спасет их.

Точное время и место уничтожения врагов не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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