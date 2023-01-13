В сети показали первое видео работы украинского беспилотника SHARK над оккупированным Донецком

Украинский общественный деятель и волонтер Сергей Притула показал видео работы украинского беспилотника-разведчика SHARK. Дрон разработала компания Ukrspecsystems.

БПЛА показал свои возможности во время полета над оккупированным Донецком. Видео опубликовал Притула в своем Telegram-канале.

"А так работает украинский БПЛА-разведчик SHARK! Есть первое видео использования этого беспилотника в боевых условиях. Он проводит разведку и поиск вражеских целей над Донецком. Качество изображения и зум поражают конечно!" – рассказал волонтер.

По его словам, в настоящее время волонтеры законтрактовали три комплекса таких БПЛА.

Что известно о БПЛА SHARK

Беспилотный авиационный комплекс SHARK – разработка украинской компании Ukrspecsystems, имеющей устойчивость к работе в условиях радиоэлектронной борьбы.

Компания Ukrspecsystems начала работать над этим дроном во время полномасштабной войны и начала летные испытания менее чем за полгода.

Основные технические характеристики:

Дальность связи – 60 км.

Крейсерская скорость – 70-90 км/ч.

Максимальная скорость полета – 150 км/ч.

Скорость свалки – 60 км/ч.

Практический потолок – 2000 м.

Вес аппарата – 10 кг.

Размах крыльев – 1,91.

Рабочая температура от -15°С до +50°С.

Продолжительность полета – до 4 часов

SHARK сочетает испытанные войной технологии и опыт использования в боевых условиях больших оперативно тактических беспилотников серии PD-1 и PD-2. Дрон запускается с катапульты и имеет оперативную дальность до 60 км, поднимаясь на высоту до 2000 метров. Посадка производится с помощью парашюта.

Дрон может в течение длительного времени корректировать крупнокалиберную артиллерию, устойчивую к средствам РЭБ и сложным погодным условиям. С одной станции можно управлять сразу несколькими дронами SHARK.

В состав максимального комплекса БПЛА входят:

Автомобиль Torsus Terrastorm, оборудованный для выполнения специальных операций, в частности, оснащен пунктом дистанционного пилотирования.

3 беспилотника.

Наземная пусковая установка.

Дополнительное оборудование.

По объявленным данным сборов средств на его покупку в ноябре 2022 года, стоимость такого беспилотного комплекса стоит 13 млн грн.

Напомним, что в сети появилось новое эффектное видео работы "народных" байракторов, уничтожающих вражескую бронетехнику.

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