У мережі показали перше відео роботи українського безпілотника SHARK над окупованим Донецьком

Український громадський діяч та волонтер Сергій Притула показав відео роботи українського безпілотника-розвідника SHARK. Дрон розробила компанія Ukrspecsystems.

БПЛА показав свої можливості під час польоту над окупованим Донецьком. Відео опублікував Притула у своєму Telegram-каналі.

"А так працює український БПЛА-розвідник SHARK! Маємо перше відео використання цього безпілотника у бойових умовах. Він проводить розвідку та пошук ворожих цілей над Донецьком. Якість зображення та зум вражають звісно!" – розповів волонтер.

Відео дня

За його словами, наразі волонтери законтрактували три комплекси таких БПЛА.

Що відомо про БПЛА SHARK

Безпілотний авіаційний комплекс SHARK — розробка української компанії Ukrspecsystems, що має стійкість до роботи в умовах радіоелектронної боротьби.

Компанія Ukrspecsystems почала працювати над цим дроном під час повномасштабної війни та розпочала льотні випробування менш ніж за пів року.

Основні технічні характеристики:

Дальність зв’язку – 60 км.

Крейсерська швидкість – 70-90 км/год.

Максимальна швидкість польоту – 150 км/год.

Швидкість звалювання – 60 км/год.

Практична стеля – 2000 м.

Вага апарату – 10 кг.

Розмах крил – 1,91.

Робоча температура від -15 С до +50 С.

Тривалість польоту – до 4 годин год

SHARK поєднує випробувані війною технології та досвід використання в бойових умовах більших оперативно-тактичних безпілотників серії PD-1 та PD-2. Дрон запускається з катапульти та має оперативну дальність до 60 км, здіймаючись на висоту до 2000 метрів. Посадка здійснюється за допомогою парашуту.

Дрон може впродовж тривалого часу коригувати великокаліберну артилерію, стійкий до засобів РЕБ та складних погодних умов. З однієї станції можна керувати одразу кількома дронами SHARK.

До складу максимального комплексу БПЛА входять:

Автомобіль Torsus Terrastorm, обладнаний для виконання спеціальних операцій, зокрема оснащений пунктом дистанційного пілотування.

3 безпілотники.

Наземна пускова установка.

Додаткове обладнання.

За оголошеними даними зборів коштів на його купівлю у листопаді 2022 року, то вартість такого безпілотного комплексу коштує 13 млн грн.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося нове ефектне відео роботи "народних" байрактарів, які знищують ворожу бронетехніку

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