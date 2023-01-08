В сети появилось эффектное видео работы украинских Ми-8 и Ми-24
На видео показали впечатляющую нарезку кадров полета двух украинских вертолетов и отработку по враждебным позициям.
Соответствующий видеоролик опубликовали украинские Telegram-каналы.
Так, на видео можно увидеть полет пары украинских вертолетов на сверхнизкой высоте, вид в кабине пилота, запуск ракет и тепловых ловушек, а также невероятные виды с высоты птичьего полета.
Что известно об этих вертолетах?
Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Самый массовый вертолет с двумя двигателями, один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Широко используется для выполнения многих гражданских и военных задач.
После ряда наработок Ми-8 был принят на вооружение советских ВВС в 1967 году и показал себя крайне удачной машиной. Ми-8 используется в более чем 50 странах.
Ми-24 – это советский вертолет поддержки пехоты или ударный вертолет. Был основным штурмовым вертолетом стран соцлагеря. Концепция Ми-24 предполагала тесное взаимодействие с бронетанковыми и пехотными частями во время широкомасштабного военного конфликта второй половины XX века.
Украинское войско имеет достаточно большое количество вертолетов Ми-24, перешедших в наследство от советской армии. Поэтому модернизация этих машин является одним из важнейших вопросов решения проблем украинской штурмовой авиации.
Фактически до августа 2014 года, к моменту завершения активных боевых действий, вертолеты Ми-8 и Ми-24 были очень активно вовлечены. Настолько, что некоторые экипажи совершали 5-6 вылетов в день.
Характеристики Ми-8МСБВ
- Максимальная взлетная масса: 13000 кг;
- Нормальная взлетная масса: 11100 кг;
- Экипаж: 2-3;
- Пассажиры: до 24;
- Масса пустого: 7200 кг;
- Погрузка в кабине: 4 000 кг;
- Погрузка на подвеске: 4 000 кг;
- Максимальная скорость: 250 км/ч;
- Крейсерская скорость: 230 км/ч;
- Статический потолок: 1760 м;
- Практический потолок: 5000 м;
- Дальность: 500 км;
- Продолжительность: 4 часа;
- Расход топлива на 1 час полета: 0,680 т/час.
Характеристики Ми-24 В
- Полетная масса: 11100 кг;
- Экипаж: 2;
- Десант: 8;
- Максимальная скорость: 320 км/ч;
- Максимальная высота полета: 4500м;
- Дальность полета: 750 км;
- Вооружение: 12,7-мм четырехствольный пулемет ЯкБ-12,7 (или ГШГ-7,62), ПТКРС, НКРС;
- Расход топлива на 1 час полета: 800 л.
Ранее в сети появилось видео, на котором ВСУ показали, как ведут огонь по врагу из Ми-24.
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