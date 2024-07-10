В Силах обороны опровергли захват оккупантами Яснобродовки в Донецкой области и назвали потери россиян

Минобороны РФ сообщает о якобы захвате села Яснобродовка в Донецкой области. Населённый пункт расположен в Покровском районе.

Впрочем, на самом деле, этот населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Накануне рашистское командование сообщило, что якобы российская оккупационная армия взяла под свой контроль село Яснобродовка и улучшила свое тактическое положение. Это очередная ложь россиян. Силы обороны контролируют ситуацию вблизи этого поселка", – заявил он.

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Волошин добавил, что только на том направлении потери врага за минувшие сутки составляли убитыми 99 оккупантов, ранеными – 175.

"Также было уничтожено 2 орудия, миномет и 8 единиц автомобильной техники, повреждены 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", два 120-мм миномета, боевая бронированная машина и 2 единицы автомобильной техники", – отметил он.

Карта фронта. Источник: deepstatemap Карта фронта. Источник: deepstatemap

Напомним, ночью 8 июля 2024 года враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования.

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