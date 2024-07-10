У Силах оборони спростували захоплення окупантами Яснобродівки на Донеччині та назвали втрати росіян

Міноборони РФ повідомляє про нібито захоплення села Яснобродівка на Донеччині. Населений пункт розташований у Покровському районі.

Втім, насправді цей населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Напередодні рашистське командування повідомило, що начебто російська окупаційна армія взяла під свій контроль село Яснобродівка та покращила своє тактичне положення. Це чергова брехня росіян. Сили оборони контролюють ситуацію поблизу цього селища", – заявив він.

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Волошин додав, що лише на тому напрямку втрати ворога за минулу добу становили вбитими 99 окупантів, пораненими – 175.

"Також було знищено 2 гармати, міномет та 8 одиниць автомобільної техніки, пошкоджено 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", два 120-мм міномета, бойову броньовану машину та 2 одиниці автомобільної техніки", – зазначив він.

Карта фронту. Джерело: deepstatemap

Нагадаємо, уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.

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