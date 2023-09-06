В Словакии астроном зафиксировал редкие красные молнии (впечатляющее фото)

Астроном из Словакии снял редкое яркое явление в небе. Стреляющие вверх красные молнии, известные как спрайт, вспыхнули в верхних слоях атмосферы Земли во время грозы.

Станислав Канянский, астроном из обсерватории Банская Быстрица в Словакии, сделал фото у своего дома в Латках. Красная молния ненадолго повисла в воздухе, как гигантская медуза, во время грозы над центральной Европой, сообщает Space.

Яркая, зигзагообразная структура имела более 31 миль (50 километров) в поперечнике и просуществовала всего несколько частей секунды, прежде чем исчезнуть.

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Спрайты, или стратосферные образования в результате интенсивной электризации грозы, создаются, когда электрические разряды от молнии стреляют вверх, часто в дополнение к обычной нисходящей траектории. По данным NASA, эти разряды создают длинные нити плазмы или ионизированного газа в ионосфере.

Спрайты были официально обнаружены в начале 1990-х годов, когда космические челноки NASA сделали первые четкие изображения этого явления. Но красную молнию оказалось трудно изучить, поскольку она очень кратковременна.

Сейчас ученые считают, что спрайты могут быть частично спровоцированы нарушениями в атмосферной плазме, вызванными крошечными объектами, такими как метеоры, но точный механизм этого явления до сих пор неясен.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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