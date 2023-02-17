В случае отсутствия света и газа: перечень круп, которые можно не варить

В случае, когда в вашем доме полный блэкаут и вы не можете сварить обед или ужин, можно использовать крупы. Некоторые из них варить не нужно, стоит просто замочить на время водой.

Полноценное блюдо можно приготовить из таких круп, как гречка, овсянка, перловка, кускус или манка. Они легко усваиваются и готовятся без варки.

Молочную манную кашу можно приготовить следующим образом: залейте манную крупу холодным молоком, накройте и настаивайте 15-20 минут. Затем перемешайте и по желанию добавьте ягоды или сухофрукты.

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Гречка – вообще универсальная крупа. Ее можно заранее запарить, или с вечера замочить водой, или бульоном, даже молоком. Учтите, что каша должна настояться до 10 часов. Так что если вам известно, что завтра вы не сможете что-то приготовить на плите, то с вечера замочите гречку и на утро получите готовое блюдо.

Овсянку не нужно варить, следует залить ее кипятком на 20 минут, добавить орехи или сухофрукты. Можно залить холодной водой и оставить на час набухать. Можно залить овсяные хлопья молоком, кефиром или йогуртом, тогда они будут более питательны.

Если будете готовить "холодным" методом перловку, учтите, что пропорции крупы к воде должны быть 1:3 или 1:4. Настаивать крупу нужно от 10 до 14 часов.

Что касается кускуса, его можно не варить, а залить горячей водой в термосе. Заваривать следует до 30 минут. Тем не менее, можно размочить и водой в пропорции 1 часть крупы до двух воды. Но в случае с холодной водой "приготовление" продлится до 5 часов.

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