В Соледаре артиллерия 45-й бригады накрыла огнем вагнеровцев (видео)

Украинские защитники из дронов выследили российских боевиков, которые засели в районе промзоны Соледара (рудник №7). Благодаря переданным координатам, артиллеристы умело отработали по целям.

Видео работы артиллеристов 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины появилось в Телеграм-канале 45 ОАБр.

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На кадрах можно заметить, как из дрона наши аэроразведчики заметили значительное количество вагнеровцев, слонявшихся в промзоне Соледара у железнодорожных путей. После передачи координат артиллеристы накрыли врага огнем.

"Соледар, приключения "ЧВК Вагнерашки". Когда война продолжается, а ваш поезд уже ушел... Артиллеристы 45 ОАБр всегда работают там, где нужна поддержка", – прокомментировали это видео наши защитники.

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