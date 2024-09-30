В США нашли существо, которое назвали 'творением безумного ученого' (фото)

Жители американского штата Орегон стали свидетелями необычного природного явления. На одном из пляжей государственного парка Хьюг-Пойнт была обнаружена гигантская лунная рыба.

Это уже третий случай за последние месяцы, когда на берегу Тихого океана выбрасывает представителей этого удивительного вида. Последний экземпляр, обнаруженный в июле, достиг почти 2,1 метра в длину. Стоит отметить, что взрослые особи лунной рыбы могут произрастать до 3 метров и весить более 2 тонн, сообщает Seaside Aquarium.

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Лунная рыба, или мола-мола, считается самой тяжелой костной рыбой на планете. Ее необычный внешний вид с большими глазами и маленьким ртом часто сравнивают с творением фантастического художника.

Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium

Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium

Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium

Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium

Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium

Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium

Есть несколько теорий, одна из которых связывает массовые выбросы этих рыб с изменениями климата и повышением температуры воды. Другая версия утверждает, что лунные рыбы могут попадать в ловушки из естественных образований или морских течений.

Где обитают лунные рыбы?

Эти огромные морские обитатели встречаются в тропических и умеренных водах по всему миру. Они производят большую часть жизни в открытом океане, плавая на поверхности воды и поглощая большое количество медуз.

Рыба мола-мола. Источник: NOAA Office of National Marine Sanctuaries Рыба мола-мола. Источник: NOAA Office of National Marine Sanctuaries

Несмотря на свои огромные размеры, лунные рыбы достаточно миролюбивыми существами. Они не представляют опасности для человека и представляют собой интересный объект для научных исследований.

Напомним, вблизи Чили заметили глубоководный макаронный монстр с кучей ножек-сосисок.

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