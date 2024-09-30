У США знайшли істоту, яку назвали ''витвором божевільного вченого'' (фото)

Мешканці американського штату Орегон стали свідками незвичайного природного явища. На одному з пляжів державного парку Х'юг-Пойнт була виявлена гігантська місячна риба.

Це вже третій випадок за останні місяці, коли на березі Тихого океану викидає представників цього дивовижного виду. Останній екземпляр, виявлений в липні, досяг майже 2,1 метра в довжину. Варто зазначити, що дорослі особини місячної риби можуть виростати до 3 метрів і важити понад 2 тонни, повідомляє Seaside Aquarium.

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Місячна риба, або мола-мола, вважається найважчою кістковою рибою на планеті. Її незвичайний зовнішній вигляд з великими очима і маленьким ротом часто порівнюють з творінням фантастичного художника.

Риба-місяць або мола-мола. Джерело: Seaside Aquarium

Риба-місяць або мола-мола. Джерело: Seaside Aquarium

Риба-місяць або мола-мола. Джерело: Seaside Aquarium

Риба-місяць або мола-мола. Джерело: Seaside Aquarium

Риба-місяць або мола-мола. Джерело: Seaside Aquarium

Риба-місяць або мола-мола. Джерело: Seaside Aquarium

Існує кілька теорій, одна з яких пов'язує масові викиди цих риб зі змінами клімату та підвищенням температури води. Інша версія стверджує, що місячні риби можуть потрапляти в пастки з природних утворень або морських течій.

Де мешкають місячні риби?

Ці гігантські морські мешканці зустрічаються в тропічних і помірних водах по всьому світу. Вони проводять більшу частину життя у відкритому океані, плаваючи на поверхні води і поглинаючи велику кількість медуз.

Риба мола-мола. Джерело: NOAA Office of National Marine Sanctuaries

Попри свої величезні розміри, місячні риби є досить миролюбними істотами. Вони не становлять небезпеки для людини і є цікавим об'єктом для наукових досліджень.

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