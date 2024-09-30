В США нашли существо, которое назвали "творением безумного ученого" (фото)
Жители американского штата Орегон стали свидетелями необычного природного явления. На одном из пляжей государственного парка Хьюг-Пойнт была обнаружена гигантская лунная рыба.
Это уже третий случай за последние месяцы, когда на берегу Тихого океана выбрасывает представителей этого удивительного вида. Последний экземпляр, обнаруженный в июле, достиг почти 2,1 метра в длину. Стоит отметить, что взрослые особи лунной рыбы могут произрастать до 3 метров и весить более 2 тонн, сообщает Seaside Aquarium.
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Лунная рыба, или мола-мола, считается самой тяжелой костной рыбой на планете. Ее необычный внешний вид с большими глазами и маленьким ртом часто сравнивают с творением фантастического художника.
Есть несколько теорий, одна из которых связывает массовые выбросы этих рыб с изменениями климата и повышением температуры воды. Другая версия утверждает, что лунные рыбы могут попадать в ловушки из естественных образований или морских течений.
Где обитают лунные рыбы?
Эти огромные морские обитатели встречаются в тропических и умеренных водах по всему миру. Они производят большую часть жизни в открытом океане, плавая на поверхности воды и поглощая большое количество медуз.
Несмотря на свои огромные размеры, лунные рыбы достаточно миролюбивыми существами. Они не представляют опасности для человека и представляют собой интересный объект для научных исследований.
Напомним, вблизи Чили заметили глубоководный макаронный монстр с кучей ножек-сосисок.
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