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В США нашли существо, которое назвали "творением безумного ученого" (фото)

Былим Елена

В США нашли существо, которое назвали 'творением безумного ученого' (фото)
Лунная рыба погибла на берегу океана

Жители американского штата Орегон стали свидетелями необычного природного явления. На одном из пляжей государственного парка Хьюг-Пойнт была обнаружена гигантская лунная рыба.

Это уже третий случай за последние месяцы, когда на берегу Тихого океана выбрасывает представителей этого удивительного вида. Последний экземпляр, обнаруженный в июле, достиг почти 2,1 метра в длину. Стоит отметить, что взрослые особи лунной рыбы могут произрастать до 3 метров и весить более 2 тонн, сообщает Seaside Aquarium.

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Лунная рыба, или мола-мола, считается самой тяжелой костной рыбой на планете. Ее необычный внешний вид с большими глазами и маленьким ртом часто сравнивают с творением фантастического художника.

В США нашли существо, которое назвали ''творением безумного ученого'' (фото)
Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium
В США нашли существо, которое назвали ''творением безумного ученого'' (фото)
Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium
В США нашли существо, которое назвали ''творением безумного ученого'' (фото)
Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium
В США нашли существо, которое назвали ''творением безумного ученого'' (фото)
Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium
В США нашли существо, которое назвали ''творением безумного ученого'' (фото)
Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium
В США нашли существо, которое назвали ''творением безумного ученого'' (фото)
Рыба-луна или мола-мола. Источник: Seaside Aquarium

Есть несколько теорий, одна из которых связывает массовые выбросы этих рыб с изменениями климата и повышением температуры воды. Другая версия утверждает, что лунные рыбы могут попадать в ловушки из естественных образований или морских течений.

Где обитают лунные рыбы?

Эти огромные морские обитатели встречаются в тропических и умеренных водах по всему миру. Они производят большую часть жизни в открытом океане, плавая на поверхности воды и поглощая большое количество медуз.

В США нашли существо, которое назвали ''творением безумного ученого'' (фото)
Рыба мола-мола. Источник: NOAA Office of National Marine Sanctuaries

Несмотря на свои огромные размеры, лунные рыбы достаточно миролюбивыми существами. Они не представляют опасности для человека и представляют собой интересный объект для научных исследований.

Напомним, вблизи Чили заметили глубоководный макаронный монстр с кучей ножек-сосисок.

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