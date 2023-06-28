В США подтвердили смерть звезды фильма '13 друзей Оушена' Джулиана Сендса, пропавшего в горах полгода назад

Британский актер Джулиан Сэндс, пропавший 13 января 2023 года во время похода на гору Болди в США, погиб. Остатки, найденные туристами в горах, принадлежали Сэндсу.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на департамент шерифа округа Сан-Бернардино и результаты судмедэкспертизы.

"Тело артиста туристы обнаружили на Маунт-Балде 24 июня. Полицейские продолжают выяснять причину его смерти", – отмечает издание.

Читайте также: Умер 67-летний актер Лесли Джордан: чем он был известен

Джулиан Сэндс (родился 4 января 1958 г.) был известным британским актером. Он родился в Отфорде, Кент, Англия. Сэндс получил актерское образование в Королевской академии драматических искусств (RADA) в Лондоне.

Он получил свою первую признанную роль в фильме Голод (1983), режиссером которого был Тони Скотт. После этого он появился в ряде успешных фильмов, таких как "Киллинг Филдс" (1984), "Пассажир" (1985) и "Вперед, Шекспир" (1991).

Сэндс также известен своими ролями в телевизионных сериалах, включая "24 часа: Отделение гражданской обороны" (2010-2014) и "Ровно один миллион" (2019). Также актер сыграл в известных фильмах "13 друзей Оушена" и "Девушка с тату дракона".

Напомним, 65-летний актер пропал 13 января в районе горы Болди. Поиски стартовали сразу же, но на следующий вечер наземные бригады были сняты с горы из-за риска схождения лавин и плохого состояния тропы из-за снега и льда. 24 июня 2023 года туристы сообщили, что нашли остатки человека. Было определено, что это мог быть Сэндс.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!