В США рассказали, когда начнут передавать Украине конфискованные активы рф

В министерстве юстиции США заявили, что могут в ближайшие месяцы начать передачу Украине конфискованных российских активов. Процесс будет проходить в соответствии с принятым в Америке законом.

Об этом во время дискуссии в Гудзоновском институте в Вашингтоне в четверг заявил руководитель группы Минюста США по выявлению и конфискации незаконно заработанных активов Эндрю Адамс, сообщает "Укринформ".

"В будущем мы также готовы приступить к передаче конфискованных активов в пользу Украины. Хочу подчеркнуть, что это относительно недавнее развитие событий", – сказал Адамс.

Отметятся, что передача активов предусматривает право министерства юстиции передавать конфискованные средства Государственному департаменту с целью оказания помощи Украине.

Адамс уточнил, что не все активы будут переданы. Действию закона не подлежат активы, изъятые в связи с нарушениями экспортного контроля.

"Это не "серебряная пуля", но все же позволяет надеяться, что мы увидим первые передачи от Министерства юстиции Госдепартамента в ближайшие недели и месяцы", – добавил чиновник.

Напомним, в июне 2022 года в Германии впервые из-за санкций не только "заморозили" российские активы, но и фактически конфисковали недвижимость.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!