В США стартует новая помощь для украинских беженцев: что известно

Украинские беженцы в США могут воспользоваться программой поддержки американцев. Это новый спонсорский проект под названием Welcome Corps.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Они называют ее самой смелой инновацией за последние 40 лет.

"Соединенные Штаты запускают Welcome Corps, самую смелую инновацию в расселении беженцев за четыре десятилетия. Эта инициатива позволяет американцам напрямую поддерживать беженцев и демонстрировать лучшее американское гостеприимство и щедрость", — написал в своем Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

Сообщается, что граждане США смогут стать партнерами и проводниками для прибывших в страны беженцев, чтобы реализовать свой потенциал.

"Welcome Corps предназначена для укрепления и расширения потенциала USRAP путем использования энергии и талантов американцев из всех слоев общества, желающих служить частными спонсорами - от членов религиозных и общественных групп, ветеранов, сообществ диаспоры, компаний, колледжей и университеты и прочее", - уточняется в сообщении.

Как стало известно, в этой программе в первый год планируется задействовать 10 тысяч американцев. Они станут спонсорами и помогут не менее 5 тысяч беженцев со всего мира.

Для этого будут созданы спонсорские группы минимум из пяти человек, которые будут поддерживать украинских беженцев. Такая группа должна собрать от 2275 долларов на человека, пройти проверку данных и разработать план поддержки украинцев, которым будут помогать.

Согласно программе, спонсоры должны в первые 90 дней помочь переселенцам получить питание и проживание, государственные льготы, медицинские услуги и образование.

Информационные сессии по этой программе начинаются с 26 января. Подробности можно узнать на сайте welcomecorps.org.

Напомним, что прошлой весной американское правительство запустило программу Uniting For Ukraine, позволяющую украинским беженцам въезд в США по упрощенной процедуре.

Напомним, что по программе Uniting for Ukraine, о которой было заявлено президентом США Джо Байденом, смогли уехать 85 тысяч украинцев. Ранее в США обещали принять по этой программе около 100 тысяч украинцев.

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