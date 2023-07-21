В США заметили редкого дельфина, имевшего розовую кожу (видео)

Уникальный розовый дельфин был замечен в водах Луизианы в США. Турман Гастин, рыбак с многолетним опытом, стал свидетелем редкого события, когда он заметил не одного, а двух розовых дельфинов в районе округа Камерон у Мексиканского залива.

В Фейсбуке мужчина сообщил, что 12 июля наблюдал за водной поверхностью, когда его внимание привлек розовый дельфин. Он получил телефон и начал снимать необычного дельфина.

"Когда мы плыли, я заметил что-то прямо под водой, что, как я знал, было необычным. Я остановил лодку и снял этот красивый розовый дельфин. Я должен был это записать", — рассказал Гастин.

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Добавим, что дельфины могут приобретать розовый цвет из-за генетических изменений.

Розовый цвет дельфинам может придавать их питание. К примеру, дельфины, которые едят много креветок, имеют более светлую кожу, чем дельфины, которые едят меньше креветок.

Розовые дельфины не являются отдельным видом дельфинов. Это просто обычные дельфины, имеющие розовый цвет кожи.

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