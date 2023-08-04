В США женщина в жару выпила 2 литра воды и умерла от отека мозга (видео)

35-летняя жительница США Эшли Саммерс умерла после того, как в жару выпила два литра воды за 20 минут. У нее случился отек мозга.

Об этом инциденте сообщает издание wrtv. Отмечается, что когда Эшли отдыхала на озере Фримен близ Монтичелло с мужем и двумя дочерьми, она жаловалась на жару, поэтому пила много воды. Где-то через 20 минут она выпила четыре бутылки жидкости по 500 мл каждая.

Брат Эшли Девон Миллер говорит, что его сестра отдыхала на озере четыре дня. В последний день, когда они возвращались с отдыха, ему позвонила их общая сестра Холли и сообщила, что Эшли плохо чувствует себя.

"Эшли в больнице. У нее отек мозга, они не знают, что это вызывает, они не знают, что они могут сделать", – сказала она Девону в телефонном разговоре.

Потом она рассказала, что Эшли накануне ощущала обезвоживание и никак не могла напиться. Поэтому одна за другой выпила четыре бутылки воды. Впоследствии закружилась голова и она жаловалась на боль.

После отдыха Эшли добралась домой, но потеряла сознание в своем гараже. Ее доставили в больницу IU Health Arnett, однако она так и не пришла в сознание. Врачи сказали семье, что она скончалась от отравления водой.

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"Это был шок для всех нас. Когда они впервые начали говорить о токсичности воды. Казалось, что это вообще такое?", — сказал Миллер.

Выяснилось, что интоксикация возникает, когда кто очень быстро пьет много воды.

Токсиколог из IU Health Блэйк Фроберг сказал, что некоторые факторы могут привести к летальным исходам, если "в вашем организме слишком много воды и недостаточно натрия".

Фроберг говорит, что это редкое явление, но в течение летних месяцев или если вы работаете на улице или много занимаетесь спортом, важно иметь план гидратации.

"Убедитесь, что вы пьете то, что содержит электролиты, натрий и немного калия", - сказал доктор.

Специалист говорит, что основными симптомами отравления водой являются плохое самочувствие, мышечные спазмы и боль, тошнота и головные боли.

Напомним, группа ученых опубликовала исследование о количестве воды, которое рекомендуется выпивать каждый день. В своем исследовании они подтвердили, что невозможно подвести всеобщий стандарт каждого человека.

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