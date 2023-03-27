В Судане на кладбище, которому 7 тысяч лет, нашли устрашающие инструменты (фото)

Археологи Польской академии наук обнаружили в бассейне реки Летти на севере Судана набор костяных инструментов в возрасте 7 тыс. лет. Их могли использовать для обескровливания коров.

Как сообщает издание Nauka w Polsce, руководитель раскопок доктор Петр Осипинский говорит, что это может быть древнейшим свидетельством такого рода практики обескровливания животных.

Предметом исследований археологов было кладбище в районе бассейна Летти в долине Среднего Нила. Его обнаружили несколько лет назад при строительстве дороги.

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На кладбище похоронены останки представителей одной из первых скотоводческих общин в этой части Африки. "Для нас это настоящее удовольствие, потому что кладбища такого раннего периода оказываются очень редко", — отметил Осипинский.

В одной из могил, привлекших особое внимание археологов, обнаружили останки пожилого мужчины и фрагменты шкур животных, окрашенных красной охрой. Также в погребении находилась миска со следами охры и пять лезвий, сделанных предположительно из костей крупного рогатого скота.

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По словам Осипинского, все инструменты оставались острыми на момент обнаружения.

"Учитывая характерную форму лезвий, их могли использовать для обескровливания коров, как делают современные африканские пастухи, например, масаи. Без всякого вреда для животных коровью кровь пьют из особых случаев, обычно смешивая ее с молоком", — рассказал ученый.

По мнению исследователя, найденные на кладбище останки принадлежали одной из древнейших пастушьих общин, кочевавших африканским регионом Сахель с крупными стадами крупного рогатого скота. Во второй могиле, заинтересовавшей археологов, были обнаружены остатки юноши, лежащего в позе эмбриона, с отверстием диаметром около пяти сантиметров, вырезанным в черепе. Его тело было покрыто окрашенной кожей животного, а рядом лежали палитра для втирания охры и два костяных лезвия.

"Признаков прогрессирующего заживления не было, поэтому вполне вероятно, что эта процедура (отверстие в черепе) могла быть связана со смертью молодого человека. Трудно представить, как 7 тыс. лет назад, используя только каменные орудия, люди могли и делали так опасны и сложны хирургические операции", — сказал доктор Осипинский.

По его словам, пока неизвестно, связаны ли эти процедуры с лечением болезней или они были скорее магическими практиками.

Также исследователи раскопали скопление костей крупного рогатого скота. По мнению археологов, животные могли похоронить люди того времени. В ходе раскопок ученые среди прочего попытаются определить, произошло ли одомашнивание скота местными пастухами в Африке или были завезены с Ближнего Востока, пишет издание.

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