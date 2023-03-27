У Судані на кладовищі, якому 7 тисяч років, знайшли страхітливі інструменти (фото)

Археологи Польської академії наук виявили в басейні річки Летті на півночі Судану набір кістяних інструментів віком 7 тис. років. Їх могли використовувати для знекровлення корів.

Як повідомляє видання Nauka w Polsce, керівник розкопок доктор Пьотр Осипінський каже, що це може бути найдавнішим свідченням такого роду практики знекровлення тварин.

Предметом досліджень археологів був цвинтар у районі басейну Летті у долині Середнього Нілу. Його виявили кілька років тому під час будівництва дороги.

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На цвинтарі поховані останки представників однієї з перших скотарських громад у цій частині Африки. "Для нас це справжнє задоволення, тому що цвинтарі такого раннього періоду виявляються дуже рідко", - зазначив Осипінський.

В одній із могил, яка привернула особливу увагу археологів, виявили останки літнього чоловіка та фрагменти шкур тварин, пофарбованих червоною охрою. Також у похованні знаходилася миска зі слідами охри та п'ять лез, зроблених імовірно з кісток великої рогатої худоби.

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За словами Осипінського, всі інструменти залишалися гострими на момент виявлення.

"З огляду на характерну форму лез їх могли використовувати для знекровлення корів, як роблять сучасні африканські пастухи, наприклад, масаї. Без жодної шкоди для тварин коров'ячу кров п'ють з особливих випадків, зазвичай змішуючи її з молоком", — розповів учений.

На думку дослідника, знайдені на цвинтарі останки належали одній з найдавніших пастуших громад, які кочували африканським регіоном Сахель з великими стадами великої рогатої худоби. У другій могилі, яка зацікавила археологів, було виявлено рештки юнака, що лежить у позі ембріона, з отвором діаметром близько п'яти сантиметрів, що був вирізаний у черепі. Його тіло було вкрите забарвленою шкірою тварини, а поруч лежали палітра для втирання охри та два кістяні леза.

"Ознак прогресуючого загоєння не було, тому цілком імовірно, що ця процедура (отвір у черепі) могла бути пов'язана зі смертю молодої людини. Важко уявити, як 7 тис. років тому, використовуючи тільки кам'яні знаряддя, люди могли й робили такі небезпечні та складні хірургічні операції", - сказав доктор Осипінський.

За його словами, поки невідомо, чи ці процедури пов'язані з лікуванням хвороб чи вони були швидше магічними практиками.

Також дослідники розкопали скупчення кісток великої рогатої худоби. На думку археологів, тварини могли поховати люди того часу. У ході розкопок вчені серед іншого спробують визначити, чи одомашнення худоби відбулося місцевими пастухами в Африці, чи тварини були завезені з Близького Сходу, пише видання.

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