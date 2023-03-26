У Єгипті під час розкопок знайшли 2000 муміфікованих баранячих голів (фото)

Американська археологічна експедиція Нью-Йоркського університету під час робіт у Єгипті виявила понад 2000 муміфікованих голів баранів, що датуються епохою Птолемеїв. Вони були розкопані біля храму короля Рамзеса II в Абідосі.

Окрім муміфікованих голів барана, експедиція також знайшла кілька опудал тварин, включаючи овець, собак, диких кіз, корів, оленів і мангуста. Вони були знайдені в одному з нещодавно виявлених складських приміщень у північній частині острова, повідомляє BNN.

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Керівник місії, доктор Самех Іскандер, вважає, що велика кількість муміфікованих баранів могла бути використана як жертви під час безпрецедентного поклоніння баранам в Абідосі в період Птолемеїв. Це також може вказувати на те, що шанування царя Рамзеса II в Абідосі тривало тисячу років після його смерті.

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Науковці зауважують, що ця знахідка є вагомим внеском у розуміння історії та культури Стародавнього Єгипту, а також проливає світло на звичаї та вірування людей тієї епохи.

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту доктор Мустафа Вазірі зауважив, що ці рештки надають важливі подробиці про життя та історію храму короля Рамзеса II в Абідосі та його околицях. за його словами, що цей храм має велике археологічне та історичне значення, оскільки він зробив величезний внесок у знання про місце розташування храму та життя, яке в ньому відбувалося протягом понад двох тисяч років, від шостої династії до епохи Птолемеїв.

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У ході розкопок науковці також знайшли величезну будівлю часів шостої династії, яка має унікальний архітектурний дизайн із товстими стінами, шириною близько п’яти метрів. Вчені кажуть, що тепер вони зможуть дослідити архітектуру старої держави в Абідосі, а також характеру та форми цього місця та заходів, які проводилися до створення храму Рамзеса II та його прибудов.

Голова Центрального відділу старожитностей Верхнього Єгипту при Вищій раді старожитностей Мохамед Абдель Баді повідомив, що експедиція також виявила частини північної стіни, що оточує храм. Тож тепер можна буде досліджувати, яку форму мав храм царя Рамзеса ІІ.

Крім того, під час розкопок були знайдені частини статуй, папіруси, стародавні дерева, одяг і шкіряне взуття.

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