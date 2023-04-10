В Судане обнаружили древний храм с уникальными росписями на стенах времен Средневековья

В Судане во время раскопок обнаружили средневековые комнаты с уникальными, невиданными ранее нубийскими росписями. На фресках изображена Дева Мария, Иисус Христос и нубийский царь Давид.

Произведение христианского искусства было найдено в средневековом монастыре Старая Донгола, который находится на берегу Нила. Фрески поражают своей динамичностью и интимностью: эти признаки очень редки для иеротичного стиля нубийского искусства.

Об этом сообщает Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw.

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Помещение, в котором находится картина с изображением царя Давида, напоминает склеп, но возвышается на 7 метров над средневековым уровнем земли. важнейшей церковью царства Макурия", – заявили археологи.

Изображение Девы Марии и сцены с нубийским королем, Христом и архангелом Михаилом нашли под полом одного из домов. На рисунке царь в поклоне целует руку сидящего на облаках Иисуса, ему оказывает помощь архангел Михаил, крылья которого накрывают и царя, и Исуса. Такой сцены нет в нубийской живописи, так же как фигуры Девы Марии, одетой в темную одежду в величественной позе, с крестом и книгой в руках.

Кроме того, на стене нашли надпись на древненубийском, которую очень трудно расшифровать. Ученые определили, что там написано о царе по имени Давид и слова молитвы о защите города Донголы.

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