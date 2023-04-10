У Судані знайшли древній храм із унікальними розписами на стінах часів Середньовіччя

У Судані під час розкопок знайшли середньовічні кімнати з унікальними, небаченими раніше нубійськими розписами. На фресках зображена Діва Марія, Ісус Христос, та нубійський цар Давид.

Твір християнського мистецтва знайшли у середньовічному монастирі Стара Донгола, який знаходиться на березі Нілу. Фрески вражають своєю динамічністю та інтимністю: ці ознаки надзвичайно рідкісні для ієратичного стилю нубійського мистецтва.

Про це повідомляє Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw.

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"Приміщення, в якому знаходиться картина із зображенням царя Давида, нагадує склеп, але височіє на 7 метрів над середньовічним рівнем землі. Будинок примикає до монументальної культової будівлі, ідентифікованої дослідниками як Велика церква Ісуса, згадана в текстах. Ймовірно, він був собором Донгола та найважливішою церквою царства Макурія", – заявили археологи.

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Зображення Діви Марії та сцени з нубійським королем, Христом та архангелом Михайлом знайшли під підлогою одного з будинків. На малюнку цар у поклоні цілує руку Ісуса, який сидить на хмарах, йому надає допомогу архангел Михаїл, крила якого накривають і царя, Ісуса. Такої сцени немає в нубійському живописі, так як і фігури Діви Марії, одягненої у темний одяг у величній позі, з хрестом та книгою в руках.

Крім того, на стіні знайшли надпис на давньонубійській, який дуже важко розшифрувати. Вчені визначили, що там написано про царя на ім'я Давид, та слова молитви про захист міста Донголи.

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