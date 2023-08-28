В Сумах умер 87-летний волонтер, отдавший 35 000 долларов на ВСУ

В Сумах скончался 87-летний волонтер Николай Иванович Ерис. Дедушка в 2022 году отдал на Вооруженные Силы собственные сбережения – 35 тысяч долларов США.

О смерти Ериса сообщил волонтер Общественного фонда "Сумы" Дмитрий Тищенко. По его словам, Николая Ивановича не стало три недели тому назад.

"Он всегда просил не делать из него героя, не соглашался на интервью, но восторженно рассказывал о своей жизни и работе на заводе. Три недели назад не стало Николая Ивановича Ериса, который в прошлом году внес вклад в $35 000 в поддержку сил обороны Сумщины", – говорится в сообщении.

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Тищенко добавил, что узнал об этом 27 августа, когда приехал к Ерису домой.

"Два дня звонил ему по случаю годовщины того события, трубку он не брал. Соседи сообщили досадную новость", – отметил волонтер.

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла трагедия – в результате авиакатастрофы погибли три украинских пилота, среди которых был известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

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