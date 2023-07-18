В Тайване заметили гигантскую рыбу "судного дня": что это значит (фото и видео)
Огромную рыбу, которую в японской мифологии считают признаком несчастья, заметили дайверы у берегов Тайваня. Рыба была покрыта ранами, которые ей нанесли акулы.
Эта Regalecus glesne, также известная как рыба-ремень, представляет собой морскую рыбу, встречающуюся в теплых и умеренно теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Это самая большая рыба в своем роде и может достигать длины до 11 метров в длину и иметь 272 кг веса.
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Рыба-ремень имеет длинное, узкое тело, напоминающее ремень, и маленькую голову. Она имеет один спинной плавник, расположенный на середине спины, и два плавника, расположенных на задней части тела. Рыба-ремень также имеет длинный, тонкий хвост, оканчивающийся заостренной конечностью.
Рыба-ремень является хищником и питается кальмарами, рыбой и другими морскими животными. Она глотает свою добычу целиком.
Это редкая рыба, о которой мало что известно. Она встречается в глубоких водах и редко поднимается на поверхность.
Ее окрестили "провозвестницей гибели", поскольку считается, что она плавает только на глубине и выныривает лишь во время землетрясения, всколыхнувшего остров.
Рыба, которую заметили у Тайваня, была около двух метров в длину.
Инструктор по дайвингу Ван Ченг-Ру, сделавший впечатляющие фотографии огромной рыбы, сказал: "Она, видимо, умирала, поэтому уплыла на мелкие воды".
Он добавил, что это был первый раз, когда он наткнулся на подобную рыбу.
Напомним, у побережья Колумбии ученым удалось впервые запечатлеть кормление горбатым китом грудью.
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