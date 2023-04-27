В тренды вернулись юбки-солнце: стилистка показала семь модных моделей 2023 года (фото)

Украинская стилистка Марина Фадеева показала модные модели юбок на 2023 год. В частности это карго, юбки-карандаши, разной длины и разной симметрии.

В своем Instagram она заметила, что важно – уметь правильно подобрать юбку именно для себя и своей фигуры. Как это сделать, читайте в нашем материале и вдохновляйтесь актуальными вариантами.

Читайте также: 4 модели верхней одежды, от которых лучше отказаться весной 2023

Как правильно выбрать юбку?

Юбка может формировать приятные пропорции тела, соответственно начинаться и заканчиваться в правильном месте. К примеру, длина юбки образует расширяющую горизонтальную линию. Поэтому этот предмет гардероба должен заканчиваться в самом тонком месте ног.

Благодаря этому правилу вы сможете подобрать для себя очень удачную модель. Среди актуальных моделей сможете найти именно ту, которая вам подойдет.

Сейчас в моде совершенно разные модели – от длины "мини" до "макси". Фасоны также показывают разнообразие – от юбок-карандашей до юбок-солнца.

Стилистка Марина Фадеева рассказала, какие модели юбок будут актуальны в 2023 году и с чем совместить - тренды на лето 2023 - фото

Прозрачная юбка будет актуальна в 2023 году - модные тренды 2023

Стилистка Марина Фадеева рассказала, какие модели юбок будут актуальны в 2023 году и с чем совместить - тренды на лето 2023 - фото

Стилистка Марина Фадеева рассказала, какие модели юбок будут актуальны в 2023 году и с чем совместить - тренды на лето 2023 - фото

Стилистка Марина Фадеева рассказала, какие модели юбок будут актуальны в 2023 году и с чем совместить - тренды на лето 2023 - фото

Стилистка Марина Фадеева рассказала, какие модели юбок будут актуальны в 2023 году и с чем совместить - тренды на лето 2023 - фото

Стилистка Марина Фадеева рассказала, какие модели юбок будут актуальны в 2023 году и с чем совместить - тренды на лето 2023 - фото

Читайте также: Не делайте этого – стилисты назвали самые неудачные цветовые сочетания в одежде

Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!