В Тверской области России партизаны провели диверсию на железной дороге: подробности (фото)
Партизаны движения "Атеш" провели диверсию на железнодорожном участке вблизи населенного пункта Старая Торопа в Тверской области России.
Эта железнодорожная ветвь является ключевой для поставок боеприпасов из 23-го и 107-го арсеналов ГРАУ, которые имеют стратегическое значение для российской военной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении партизанского движения в Telegram.
На 107 арсенале ГРАУ, расположенном в Торопце, на площади около 5 кв. км, хранятся:
- баллистические ракеты "Искандер";
- ракеты "Точка-У";
- крупнокалиберные артиллерийские снаряды;
- боеприпасы для РСЗО ("Смерч", "Град").
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23-й арсенал ГРАУ, расположенный в 16 км к югу от Торопца, хотя и меньше по размерам, имеет значительные запасы:
- танковых и артиллерийских снарядов;
- осколочно-фугасных мин;
- боеприпасов для минометов;
- противотанковых ракет и управляемых снарядов.
По информации "Атеша", эти арсеналы играют важную роль в обеспечении российских войск на фронте. Проведённая диверсия существенно усложнила поставки боеприпасов, нарушив критически важную логистическую линию. Повреждение железной дороги создает проблемы с оперативным восстановлением ресурсов на передовой.
Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.
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