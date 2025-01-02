В Тверской области России партизаны провели диверсию на железной дороге: подробности (фото)

Партизаны движения "Атеш" провели диверсию на железнодорожном участке вблизи населенного пункта Старая Торопа в Тверской области России.

Эта железнодорожная ветвь является ключевой для поставок боеприпасов из 23-го и 107-го арсеналов ГРАУ, которые имеют стратегическое значение для российской военной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении партизанского движения в Telegram.

На 107 арсенале ГРАУ, расположенном в Торопце, на площади около 5 кв. км, хранятся:

баллистические ракеты "Искандер";

ракеты "Точка-У";

крупнокалиберные артиллерийские снаряды;

боеприпасы для РСЗО ("Смерч", "Град").

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23-й арсенал ГРАУ, расположенный в 16 км к югу от Торопца, хотя и меньше по размерам, имеет значительные запасы:

танковых и артиллерийских снарядов;

осколочно-фугасных мин;

боеприпасов для минометов;

противотанковых ракет и управляемых снарядов.

По информации "Атеша", эти арсеналы играют важную роль в обеспечении российских войск на фронте. Проведённая диверсия существенно усложнила поставки боеприпасов, нарушив критически важную логистическую линию. Повреждение железной дороги создает проблемы с оперативным восстановлением ресурсов на передовой.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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