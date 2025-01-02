У Тверській області Росії партизани провели диверсію на залізниці: подробиці (фото)

Партизани руху "Атеш" провели диверсію на залізничній ділянці поблизу населеного пункту Стара Торопа в Тверській області Росії.

Ця залізнична гілка є ключовою для постачання боєприпасів із 23-го та 107-го арсеналів ГРАУ, які мають стратегічне значення для російської військової інфраструктури.Про це йдеться у повідомленні партизанського руху в Telegram.

На 107-му арсеналі ГРАУ, розташованому в Торопці, на площі близько 5 кв. км, зберігаються:

балістичні ракети "Іскандер";

ракети "Точка-У";

великокаліберні артилерійські снаряди;

боєприпаси для РСЗВ ("Смерч", "Град").

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23-й арсенал ГРАУ, розташований за 16 км на південь від Торопця, хоч і менший за розмірами, має значні запаси:

танкових і артилерійських снарядів;

осколково-фугасних мін;

боєприпасів для мінометів;

протитанкових ракет і керованих снарядів.

За інформацією "Атеш", ці арсенали відіграють важливу роль у забезпеченні російських військ на фронті. Проведена диверсія суттєво ускладнила постачання боєприпасів, порушивши критично важливу логістичну лінію. Пошкодження залізниці створює проблеми з оперативним відновленням ресурсів на передовій.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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