У Тверській області Росії партизани провели диверсію на залізниці: подробиці (фото)
Партизани руху "Атеш" провели диверсію на залізничній ділянці поблизу населеного пункту Стара Торопа в Тверській області Росії.
Ця залізнична гілка є ключовою для постачання боєприпасів із 23-го та 107-го арсеналів ГРАУ, які мають стратегічне значення для російської військової інфраструктури.Про це йдеться у повідомленні партизанського руху в Telegram.
На 107-му арсеналі ГРАУ, розташованому в Торопці, на площі близько 5 кв. км, зберігаються:
- балістичні ракети "Іскандер";
- ракети "Точка-У";
- великокаліберні артилерійські снаряди;
- боєприпаси для РСЗВ ("Смерч", "Град").
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23-й арсенал ГРАУ, розташований за 16 км на південь від Торопця, хоч і менший за розмірами, має значні запаси:
- танкових і артилерійських снарядів;
- осколково-фугасних мін;
- боєприпасів для мінометів;
- протитанкових ракет і керованих снарядів.
За інформацією "Атеш", ці арсенали відіграють важливу роль у забезпеченні російських військ на фронті. Проведена диверсія суттєво ускладнила постачання боєприпасів, порушивши критично важливу логістичну лінію. Пошкодження залізниці створює проблеми з оперативним відновленням ресурсів на передовій.
Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.
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