В Украине готовят важную реформу: как собираются привлекать в армию 18-25-летних

Офис президента Украины в ближайшее время планирует внести предложения по изменениям в законодательстве и президентских указах. Эти изменения касаются призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Такую информацию в комментарии для ТСН.ua озвучил Николай Щур, советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ. "Будет целый комплекс изменений и в законодательство, и в указы президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация. Сейчас согласовываются технические детали, что-то еще может измениться. Работала рабочая группа, созданная из представителей Минобороны, Генерального штаба, общественных организаций. Наработана концепция", – рассказал он.

Чиновники не исключают, что эти предложения могут быть обсуждены во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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В Офисе президента отмечают, что речь идет о добровольном контракте для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые не подлежат мобилизации, а также об их поощрении, в частности путем финансовой мотивации.

В то же время бывший спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что важно учитывать разницу в физической выносливости между молодыми людьми в возрасте 18-20 лет и теми, кто старше, например, 23-25-летними.

"Я думаю, что этот фактор остается ключевым. Во-вторых, в рамках национального законодательства граждане в возрасте от 18 лет и сейчас могут заключать контракты на добровольной основе и призываться в украинскую армию", – отмечает Селезнев.

"Кейс, связанный с определенными стимулами и "плюшками" для такой категории граждан Украины – это хорошая история. Поиск таких вариантов по стимуляции призыва граждан в возрасте от 18 до 25 лет – это замечательная история. Любые возможности, направленные на укрепление путем интенсификации мобилизационных процессов нам на руку. И, конечно, ребята в возрасте от 18 до 25 лет на поле боя при любых условиях являются более эффективными, ловкими, чем наши сограждане в возрасте 50+", – добавляет он.

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Отвечая на вопрос относительно обеспечения новых воинских частей оружием, Селезнев отмечает: "Часто мы слышим от тех, кто находится на поле боя о том, что не хватает именно личного состава. Кейс поставок военной техники и вооружения от наших в частности заокеанских партнеров позволяет нам достаточно уверенно пройти первую половину 2025 года. Поставки являются постоянными и они не остановлены. Поставки вооружения и боеприпасов происходят, об этом президент Зеленский сказал во время форума в Давосе. А вопрос обученного мотивированного воинства всегда остается актуальным. Не стены защищают территорию, а личный состав. Выгода от этого может быть, это поиск определенных компромиссов и вариантов".

Также, по его словам, военная история из разных эпох показывает, как во время Второй мировой войны 18-летние ребята становились на защиту родины.

"Например, война во Вьетнаме длилась 15 лет. Ребята в возрасте от 18+ так же были участниками. Здесь вопрос даже не столько в возрасте, сколько в надлежащей подготовке. А здесь нам есть над чем работать – с персоналом учебных центров, полигонов и другими", – резюмировал Селезнев.

Напомним, ранее в ТЦК рассказали, куда отправляют мобилизованных мужчин 50+.

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