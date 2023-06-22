В Украине изменили правила регистрации безработных: что нужно знать

В Украине изменили порядок регистрации безработных. Изменения также касаются перерегистрации, зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу.

Об основных нововведениях рассказывает Юридический Советчик. В частности, учет лиц, ищущих работу, производится любым избранным ими центром занятости.

Подача выписки о месте жительства не требуется. В то же время, учет прекращается со дня подачи соответствующего заявления.

Регистрация, перерегистрация зарегистрированных безработных, прекращение регистрации во время действия военного положения можно осуществить:

при непосредственном посещении ЦЗ;

в электронной форме через:

через портал Дія;

средствами официального сайта Государственного центра занятости;

посредством технических средств электронных коммуникаций.

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Безработный обязан подать документы во время первого фактического посещения центра занятости, в котором он зарегистрирован, после прекращения или отмены военного положения.

Взятая на учет ВПЛ, не имеющая документов, необходимых для предоставления статуса безработного, получает статус безработного без требований, применяемых при обычной процедуре.

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