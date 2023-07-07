В Украине изменились правила захоронения пенсионеров: Какую помощь теперь будут выплачивать
Правила выдачи пособия на погребение пенсионеров в Украине претерпели изменения в соответствии с законопроектом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно этому законопроекту, размер выплат теперь зависит от размера пенсии, получаемой умершим лицом.
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Сумма пособия на погребение пенсионера составляет два размера ежемесячной пенсии вместе с надбавками, повышениями, дополнительной пенсией, целевой помощью и другими компенсациями. Например, если умерший получал пенсию в размере 5 тысяч гривен, то сумма пособия на погребение составит 10 тысяч гривен.
Ранее выплата пособия на погребение военных пенсионеров составляла тройную сумму их пенсии. В случае, если семья умершего не могла организовать погребение, государство брало на себя эту ответственность.
Отмечено, что новые правила касаются всех лиц, подпадающих под законы, в частности:
- "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
- "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";
- "О Кабинете Министров Украины";
- "О государственной службе";
- "О Национальном банке Украины";
- "О дипломатической службе";
- "О службе в органах местного самоуправления";
- "О прокуратуре";
- "О статусе народного депутата Украины";
- "О судебной экспертизе";
- "О научной и научно-технической деятельности";
- "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов".
Если умершее лицо было застраховано, нужно обращаться непосредственно к работодателю – он получит помощь от Пенсионного фонда. Жители временно оккупированных территорий или ВПЛ могут обращаться в любое отделение ПФУ, потому что у них нет конкретной привязки к месту жительства или регистрации.
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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