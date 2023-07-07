В Україні змінились правила поховання пенсіонерів: Яку допомогу тепер виплачуватимуть

Правила видачі допомоги на поховання пенсіонерів в Україні зазнали змін відповідно до законопроєкту "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Згідно з цим законопроєктом, розмір виплат тепер залежить від розміру пенсії, яку отримувала померла особа.

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Сума допомоги на поховання пенсіонера становить два розміри щомісячної пенсії разом із надбавками, підвищеннями, додатковою пенсією, цільовою допомогою та іншими компенсаціями. Наприклад, якщо померлий отримував пенсію у розмірі 5 тисяч гривень, то сума допомоги на поховання становитиме 10 тисяч гривень.

Раніше виплата допомоги на поховання військових пенсіонерів становила потрійну суму їхньої пенсії. У випадку, якщо родина померлого не могла організувати поховання, держава брала на себе цю відповідальність.

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Зазначено, що нові правила стосуються всіх осіб, які підпадають під закони, зокрема:

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

"Про Кабінет Міністрів України";

"Про державну службу";

"Про Національний банк України";

"Про дипломатичну службу";

"Про службу в органах місцевого самоврядування";

"Про прокуратуру";

"Про статус народного депутата України";

"Про судову експертизу";

"Про наукову і науково-технічну діяльність";

"Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".

Якщо померла особа була застрахованою, потрібно звертатися безпосередньо до роботодавця – він отримає допомогу від Пенсійного фонду. Мешканця тимчасово окупованих територій чи ВПО можуть звертатися до будь-якого відділення ПФУ, тому що в них немає конкретної прив'язки до місця проживання чи реєстрації.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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