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Общество

В Украине изменились правила захоронения пенсионеров: Какую помощь теперь будут выплачивать

Игорь Романько

Пособие на похороны пенсионеров

Правила выдачи пособия на погребение пенсионеров в Украине претерпели изменения в соответствии с законопроектом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно этому законопроекту, размер выплат теперь зависит от размера пенсии, получаемой умершим лицом.

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Сумма пособия на погребение пенсионера составляет два размера ежемесячной пенсии вместе с надбавками, повышениями, дополнительной пенсией, целевой помощью и другими компенсациями. Например, если умерший получал пенсию в размере 5 тысяч гривен, то сумма пособия на погребение составит 10 тысяч гривен.

Ранее выплата пособия на погребение военных пенсионеров составляла тройную сумму их пенсии. В случае, если семья умершего не могла организовать погребение, государство брало на себя эту ответственность.

Отмечено, что новые правила касаются всех лиц, подпадающих под законы, в частности:

  • "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
  • "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";
  • "О Кабинете Министров Украины";
  • "О государственной службе";
  • "О Национальном банке Украины";
  • "О дипломатической службе";
  • "О службе в органах местного самоуправления";
  • "О прокуратуре";
  • "О статусе народного депутата Украины";
  • "О судебной экспертизе";
  • "О научной и научно-технической деятельности";
  • "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов".

Если умершее лицо было застраховано, нужно обращаться непосредственно к работодателю – он получит помощь от Пенсионного фонда. Жители временно оккупированных территорий или ВПЛ могут обращаться в любое отделение ПФУ, потому что у них нет конкретной привязки к месту жительства или регистрации.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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Общество