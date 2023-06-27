В Украине изменятся правила бронирования от призыва: когда это произойдет

Украина продолжает осуществлять всеобщую мобилизацию военнообязанных на фоне длительного военного положения. Однако с 1 июля введены новые критерии для оказания брони работникам на предприятиях, играющих важную роль в экономике.

Как сообщает OBOZREVATEL, несмотря на сложную военную ситуацию, украинское правительство решило расширить критерии для бронирования от призыва в Вооруженные Силы Украины.

Это решение направлено на поддержку тех отраслей экономики, которые являются стратегическими, в частности, сельское хозяйство. По новым правилам, работники предприятий, выполняющих мобилизационные задания или имеющие важное значение для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований, имеют возможность получить бронь от призыва.

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Среди категорий работников, подлежащих бронированию, указаны следующие:

Работники органов государственной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления, необходимые для обеспечения их функционирования.

Работники предприятий, учреждений и организаций, которым предназначены мобилизационные задачи по их выполнения.

Работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.

Работники предприятий, учреждений и организаций, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кроме того, законодательство предусматривает возможность получения брони для работников предприятий, сотрудничающих с Министерством экономики, оказывающих поддержку или сопровождение инвестиционных проектов, выполняющих государственные заказы или обеспечивающих работу других предприятий, чья остановка приведет к серьезным проблемам в экономике.

По новым критериям бронирования часть работников предприятий в Украине отстранят от призыва в ВСУ, что будет способствовать обеспечению нормального функционирования важных секторов экономики в условиях войны.

Покупка брони позволит предприятиям продолжать производственные процессы и сохранить квалифицированных работников, что имеет решающее значение для стабильности и эффективности экономики страны.

Напомним, ранее начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщал, кого из безработных украинцев призовут на военную службу первыми.

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